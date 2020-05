Mercato – Gotze si iscrive alla lista dei parametri zero: non ci sarà il rinnovo con il Borussia

Sarà un mercato infuocato nonostante la situazione particolare legata all’emergenza Covid-19. La prossima sessione vedrà tante squadre e tanti protagonisti per le trattative di mercato. Anche la lista dei parametri zero è molto lunga, con giocatori che rischiano di diventare dei veri e propri affari per i club: in un momento del genere il risparmio sui cartellini potrebbe essere fondamentale.

Oggi – insieme ai nomi come Cavani o Meunier – si è iscritto anche un altro top player: Mario Gotze. Il centrocampista tedesco in forza al Borussia Dortmund lascerà il club in estate come ha annunciato il direttore sportivo Michael Zorc: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui – riporta TuttoMercatoWeb.com – terminerà la prossima estate“.



