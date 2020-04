Mercato – Icardi tra Parigi e Torino ma l’Inter non fa sconti alla Juventus: Dybala l’unica chiave

Mauro Icardi è il nome della Juventus per la prossima campagna di calciomercato. L’ex attaccante dell’Inter – ora al Paris Saint Germain – è nel mirino dei bianconeri da tempo e dopo la rottura tra l’argentino e i nerazzurri i contatti sono diventati più frequenti.

La scorsa estate – quando Icardi era in uscita – si è parlato molto dello scambio alla pari con Paulo Dybala, operazione alla fine saltata. A giugno Maurito rischia di tornare a Milano se il club francese non esercitasse il diritto di riscatto fissato a 70 milioni ma – come riporta Calciomercato.com – l’Inter non farà sconti al club del presidente Agnelli. La carta Dybala sarebbe l’unica da poter giocare per sbloccare l’operazione ma al momento l’argentino è ritenuto fuori mercato. I nerazzurri sono fermi sulle proprie posizioni, Icardi alla Juventus solo alle loro condizioni.



