Mercato – Il Cagliari pensa ad Alessio Cragno per arrivare a Nainggolan: i dettagli del possibile scambio

E’ tornato ufficialmente all’Inter, ma il suo futuro resta ancora un tabù. Radja Nainggolan è rientrato dal prestito al Cagliari ed ora è a disposizione di Antonio Conte. Tuttavia la sua permanenza a Milano potrebbe non durare per molto, perché i sardi lo considerano un obiettivo di mercato primario. Secondo Quotidiano.net, il club di Tommaso Giulini starebbe lavorando per riportarlo in rossoblu e ha avviato i contatti con Marotta.

L’ultima idea del Cagliari è quella di mettere sul piatto Alessio Cragno, permettendo così all’Inter di non fare minusvalenza con la cessione del belga a titolo definitivo. Il portiere rimarrebbe in prestito sull’isola per una stagione, per poi approdare alla corte del tecnico leccese l’anno successivo. Le parti sono in contatto continuo e il futuro del Ninja è ancora da scrivere.

