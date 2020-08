Mercato – Il futuro di Biraghi non è ancora scritto: Marotta studia una nuova formula per trattenerlo

Archiviato il caso Conte, l’Inter guarda al futuro. Il tema più caldo da viale della Liberazione è sempre il mercato, con varie questioni che ruotano intorno al club. Una di queste è lo scambio Dalbert-Biraghi, che la scorsa stagione portò il brasiliano in Viola e l’ex Fiorentina alla corte del tecnico leccese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è escluso che l’esterno azzurro rimanga a Milano anche per la prossima stagione.

Il calciatore, arrivato ad inizio anno come sostituto di Asamoah, si è ritagliato uno spazio importante in squadra anche grazie all’infortunio del ghanese. Inoltre, essendo un prodotto del vivaio dell’Inter, non occupa lo slot per la lista Champions, facendo guadagnare al club di Suning così uno spazio in più. Non è escluso che Marotta studi una formula diversa con la Fiorentina per trattenerlo a Milano, magari svincolata del tutto dall’affare Dalbert.

