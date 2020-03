Mercato – Il Real Madrid torna alla carica per Aubameyang

E’ il nome più caldo per l’attacco al momento: Pierre-Emerick Aubameyang fa gola a mezza Europa. Alla soglia dei trentanni, il giocatore gabonese continua a segnare a raffica con la maglia dell’Arsenal ed a entrare nel mirino di club come Barcellona, Inter ed ora Real Madrid. I nerazzurri lo avrebbero individuato – secondo le ultime indiscrezioni – come sostituto in caso di addio di Lautaro Martinez in direzione Catalogna.

Come riporta però il Diario Madridista, le Merengues sono tornare alla carica per Aubameyang mettendo sul piatto una cifra importante per convincere l’Arsenal a venderlo. Il contratto dell’attaccante scadrà nella prossima stagione e dunque è uno dei possibili partenti. Il Real Madrid sarebbe anche pronto a mettere sul piatto il cartellino di Dani Ceballos per convincere i Gunners.



