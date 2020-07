TS – L’Inter accelera per Kumbulla, Skriniar in partenza?

È uno dei nomi più inflazionati di questi mesi. Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona classe 2000, potrebbe essere uno dei prossimi colpi in casa Inter, soprattutto nel caso in cui Skriniar partisse. Nelle scorse ore sembra che l’Inter abbia accelerato i contatti con gli scaligeri per quanto riguarda il giocatore albanese. Con l’esordio in serie A quest’anno ha attirato su di sé le attenzioni di molti top club, tra cui Inter, Juventus e Lazio solo in Italia.

Il difensore sarebbe uno dei colpi in prospettiva per i nerazzurri che hanno tutte le intenzioni di costruire una squadra con un mix di talento, esperienza e gioventù per il futuro. Tutte caratteristiche utili per creare un gruppo vincente. Se quindi si sta pensando ad un nuovo difensore per Antonio Conte, secondo Tuttosport, è molto probabile pensare che qualcuno presente ora in rosa debba partire. Il nome di uno dei partenti papabili è quello di Skriniar. Il difensore slovacco non si è trovato completamente a proprio agio nella difesa a 3 del tecnico leccese. Così, avendo un grande mercato, soprattutto all’estero (le due di Manchester sono in pole), potrebbe essere uno dei big che lascerà l’Inter.

