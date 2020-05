Mercato – Inter, per l’attacco sotto osservazione Urzi del Banfield: ma ci sono degli ostacoli

Agustín Urzi non è un nome nuovo in casa Inter: il talento del Banfield compirà vent’anni tra tre giorni e Beppe Marotta sta sondando il terreno nonostante il profilo dell’argentino continui a riscontrare qualche parere negativo.

In questa stagione Urzi ha collezionato 18 presenze nel campionato argentino non andando mai a segno; la sua vocazione offensiva è chiara e lampante, ma un solo assist rappresenta un bottino troppo deficitario anche per un diciannovenne. Conte e Marotta per tanto non lo reputano ancora pronto e non vogliono fare grossi investimenti per poi dover aspettare troppi anni prima che il prospetto sbocci definitivamente.

Secondo Calciomercato.com sull’ala offensiva del Banfiled resta vigile anche la Roma: il baby talento sarebbe sicuramente più adatto al modulo di Fonseca rispetto che al 3-5-2- di Conte e questo rappresenta un ulteriore ostacolo prima dell’affondo finale dei nerazzurri.

