Inter a caccia di esterni: il sogno è Alaba! Rinnovo in stand-by, Conte pronto a riprovarci

I problemi con gli esterni continuano per l’Inter. Anche quest’anno sia la fascia destra che quella sinistra non hanno trovato un buon padrone, se non a gennaio con l’arrivo di Young. L’inglese pare infatti l’unico sicuro di una conferma per il prossimo anno. Certo è che per quanto affidabile sia, l’età avanza e avere delle alternative è obbligatorio.

Che Conte e la società si stiano guardando intorno non è un mistero, l’ultimo nome spuntato sulla lista dell’Inter pare essere quello di David Alaba. L’austriaco ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Bayern Monaco, qualora non riuscisse a rinnovare con l’esterno, potrebbe decidere di farlo partire quest’estate per non perderlo a zero il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Sport1, tra le tante pretendenti, tra cui il Barcellona e le big inglesi, per Alaba spunta anche l’Inter.

Conte lo cerca dai tempi del Chelsea. Non è un mistero che il tecnico salentino abbia un debole per il 27enne. Infatti oltre a ricoprire il ruolo di esterno sinistro, con caratteristiche molto offensive, ha infatti anche coperto il ruolo di centrale, e in una difesa a tre come quella di Conte sarebbe un’ottima alternativa. Ovvio che se arrivasse, la fascia sinistra sarebbe di sua quasi esclusiva competenza date le capacità.

Come ricorda il sito tedesco, il laterale si muoverebbe soltanto nel caso in cui avesse la sicurezza di competere con una squadra da Champions League. Cosa che i nerazzurri stanno cercando di fare, ovvero costruire una squadra all’altezza della massima competizione europea. Al momento il giocatore non ha ricevuto offerte di adeguamento di contratto dai bavaresi, per questo l’Inter rimane affacciata.

