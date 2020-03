Mercato – Inter alla ricerca del dopo Handanovic: Musso sempre nel mirino ma occhio al Milan

In questi giorni di stop del calcio giocato il mercato – invece – non si ferma mai. L’Inter continua a guardarsi attorno soprattutto per il ruolo del portiere: l’infortunio di Handanovic ha fatto riflettere la società che dunque sta cercando un vice per il prossimo anno per poi diventare titolare quando il capitano nerazzurro non sarà più il titolare essendo ormai alla soglia dei 35 anni.

I nomi per il dopo Handanovic sono sempre gli stessi: la soluzione “casalinga>” Ionut Radu e l’argentino dell’Udinese Juan Musso. Il numero 1 friulano è seguito da tempo dall’Inter ma non solo: sappiamo dell’interesse del Chelsea ma – notizia di oggi riportata da Tutto Udinese – entra in corsa anche il Milan.

I rossoneri in estate potrebbero perdere Gianluigi Donnarumma e dunque si stanno guardando intorno per cercare un sostituto all’altezza ed il profilo di Musso piace. Si defila all’orizzonte un derby di mercato nel caso in cui la scelta dell’Inter ricadrebbe su di lui. La stagione del portiere è al momento di grande livello e continuerà ad essere seguito non appena – speriamo presto – il campionato ripartirà.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!