Mercato Inter, Biasin non ha dubbi: “Skriniar verrà ceduto. In attacco ruota tutto intorno al futuro di Lautaro”

Sono ore molto movimentate in casa Inter. Sembra essere tornato il sereno tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra dopo il tanto atteso summit di ieri ed ora si vuole programmare insieme il futuro. Innanzitutto c’è il mercato da definire, con Marotta e Ausilio che cercheranno di accontentare il proprio tecnico su più fronti. A fare il punto della situazione ci ha pensato Fabrizio Biasin, raggiunto dai microfoni di Radio24.

L’esperto giornalista non ha dubbi: Milan Skriniar è in vendita. Come obiettivo numero uno per sostituirlo c’è Kumbulla dell’Hellas Verona, già nel mirino dell’Inter da diversi mesi. In attacco c’è da affrontare lo spinoso tema legato a Lautaro Martinez: il suo futuro, infatti, è legato ad altre operazioni di mercato. Ultimo, ma non per importanza, c’è Lionel Messi che al momento è il calciatore più discusso del mondo.

