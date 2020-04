Inter, Brozovic chiarisce: “Voglio rimanere!”. Pronto il rinnovo di contratto, respinti gli assalti delle big

Marcelo Brozovic e l’Inter, un matrimonio che continuerà con il rinnovo. Il contratto del calciatore croato scade tra due anni, ma il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato ed è già al lavoro per il prolugamento. La volontà del 77 di restare a Milano, in questo senso, favorisce le trattative con l’agente Miroslav Bicanic, che ha poi avvisato che “Con la società abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio, senza dare informazioni”. Brozovic, oltre ad essere stato più volte il ‘termometro’ di tutta l’Inter, è ormai anche un senatore della squadra, essendo dietro ai soli Ranocchia, Handanovic e D’Ambrosio come anni di permanenza in nerazzurro.

L’Inter e Brozovic lavorano per il rinnovo

Il contratto di Brozovic, si diceva, scade tra due anni, ma l’Inter non vuole rischiare di attendere per poi essere ricattata da un’imminente scadenza. La richiesta del croato, spiega il Corriere dello Sport, sarebbe di innalzare l’attuale ingaggio di un milione all’anno, passando quindi dai 3,5 attuali ai 4,5 milioni a stagione. Per quanto riguarda la clausola rescissoria da 60 milioni, invece, il futuro è ancora incerto. Marotta non ama le clausole, quindi spingerà per rimuoverla. Anche questo aspetto verrà indubbiamente discusso durante gli incontri e le trattative tra le parti. Una cosa, però, è certa: l’Inter vuole confermare Brozovic al fianco di Eriksen, Barella e Sensi, così da poter lavorare sul centrocampo partendo da una base solidissima.

