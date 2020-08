Mercato – Inter, c’è il riscatto di Sensi! Al Sassuolo 20 milioni più un giovane della Primavera

L’Inter pensa a progettare la prossima stagione, insieme al suo tecnico Antonio Conte. Nell’incontro di ieri, che ha sancito la fine delle voci di un suo possibile addio, si è parlato anche di mercato e i nerazzurri stanno facendo movimenti importanti. Oltre ai colpi già ufficializzati di Hakimi è Sanchez, da viale della Liberazione arriva un’altra conferma: Stefano Sensi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.

Secondo quanto rivelato da Sky, il club di Suning ha versato nelle casse del Sassuolo i 20 milioni di euro per averlo a titolo definitivo, come stabilito dal contratto. In questa operazione il club di Squinzi ha il diritto di scegliere un giovane della Primavera nerazzurra. L’idea dei neroverdi, già anticipata da giorni, ricade su Lorenzo Pirola, giovane difensore dal futuro sicuramente importante. Si attende la decisione di Marotta, che vede nel calciatore classe 2002 un elemento importante per il futuro.

