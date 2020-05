Commisso frena su Chiesa e Castrovilli: “Se ne parla tra un mese e mezzo”

Dallo stadio di proprietà ai sogni di mercato. La Fiorentina ha trovato in Rocco Commisso un presidente volenteroso e con mentalità imprenditoriale. Una mentalità un po’ frenata dalla burocrazia italiana come dice lui, per lo stadio soprattutto. In un’intervista a Sport Mediaset, lo stesso Commisso ha parlato anche del mercato e degli obiettivi nerazzurri Chiesa e Castrovilli: “Dei due giocatori tra un mese e mezzo se ne può parlare”, quasi a voler rimandare le questioni di mercato. I due giovani talenti italiani della Fiorentina sono infatti due dei giocatori più ambiti sul mercato italiano. Le contendenti principali rimangono sempre le stesse ovvero Inter e Juventus. Al momento però è lo stesso presidente dei viola a voler rimandare le chiacchiere di mercato, ribadendo come i giocatori siano contenti di tornare ad allenarsi.

E sulla ripresa della Serie A: “Ci sono troppi poteri, troppa burocrazia. Ho sempre detto che la salute viene prima ma mettiamoci d’accordo. Bisogna ricominciare a giocare”. Poche chiacchiere e più fatti, sembrerebbe essere il motto del patron fiorentino.

