Mercato – Inter, da Lazaro potenziale plusvalenza di otto milioni. La situazione

La redazione di TMW ripercorre la storia di Valentino Lazaro all’Inter. L’ex esterno dell‘Hertha Berlino è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Newcastle. Un lungo inseguimento quello dei nerazzurri, iniziato nell’estate del 2012 quando gli scout dell’Inter, su indicazione di Piero Ausilio, iniziano a visionare l’austriaco. In quel periodo c’erano anche Barcellona, Chelsea e Bayern ma, alla fine il classe 96’ rimane in Austria fino al 2017.

Il club che lo preleva è l’Hertha Berlino, in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni ed esercitato dopo una buona stagione condita da 3 gol e 8 assist, ed è tra i più positivi l’anno successivonel ruolo di ala a tutta fascia nel 3-4-1-2 del tecnico ungherese Pál Dárdai. Antonio Conte, tecnico dell’Inter, a quei tempiè ancora in attesa di una squadra, lo segue e nel corso di un Hertha-Bayern (2-0) se ne innamora perdutamente.

Tanto che appena arrivato in nerazzurro, il club di Suning ne ufficializza l’acquisto dai tedeschi per 22,5 milioni. Contratto di quattro anni per 1,5 milioni a stagione. Lazaro non si integra alla perfezione e arriva a gennaio con 3 presenze da titolare all’attivo. Nella finestra di riparazione il suo procuratore, Max Hagmayr, chiede garanzie.

La società di Viale della Liberazione decide di cederlo in prestito, e l’austriaco preferisce la Premier, al Newcastle. Circa 1,5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni. L’Inter potrebbe ritrovarsi, qualora il calciatore convincesse la dirigenza inglese con una potenziale plusvalenza di circa 8 milioni oltre all’ingaggio risparmiato. Fino all’emergenza per il Covid-19 per lui un gol in FA Cup contro il West Bromwich.

