Inter e Roma, partita a scacchi per Zaniolo: il punto della situazione

Si parla ormai da giorni di un possibile ritorno all’Inter di Nicolò Zaniolo. Il talento, ex della Primavera nerazzurra, esploso alla Roma, è tornato oggi ad allenarsi in campo dopo il brutto infortunio rimediato nell’ultima partita da lui giocata contro la Juventus. Sul giocatore rimangono attente sia l’Inter ma anche la stessa Juventus. Al momento la Roma non ha intenzione di privarsi del giocatore. Il problema si presenterebbe nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a piazzare nessun esubero e dovrebbero quindi ricorrere alla vendita di pezzi pregiati come lo stesso Zaniolo.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, l’Inter, dal canto suo, non si muove dall’offerta avanzata. L’ipotesi sarebbe quella di un ritorno di Radja Nainggolan nella capitale – che accetterebbe di buon grado – inserito all’interno della trattativa. Ovviamente, come già anticipato, insieme al centrocampista belga l’Inter metterebbe sul piatto anche un conguaglio a favore della Roma. Così facendo, i due giocatori farebbero il viaggio di ritorno dopo due anni dallo scambio. I nerazzurri rimangono sullo sfondo, pronti a concretizzare l’offerta nel caso in cui la Roma mettesse ufficialmente sul mercato il gioiello classe ’99. Società interista che tra l’altro avrebbe una percentuale pari al 15% sulla futura vendita del giocatore, che si tramuterebbe in uno sconto nel caso in cui facesse ritorno a Milano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!