Fiorentina e Roma pensano allo scambio Biraghi-Spinazzola: niente riscatto dell’Inter?

È arrivato all’Inter la scorsa estate, o meglio è tornato, in uno scambio con il brasiliano Dalbert. Cristiano Biraghi ora sarebbe al centro di un nuovo scambio, questa volta tra Fiorentina e Roma, con Spinazzola che potrebbe rientrare nell’affare. L’esterno, ora all’Inter, non ha convinto Antonio Conte e nella prossima stagione potrebbe però già lasciare Milano, in direzione Roma, sponda giallorossa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore nerazzurro ha dovuto fare affidamento, per più partite del dovuto, sull’esterno cresciuto nelle giovanili interiste, a causa dei vari infortuni di Asamoah. Ora però l’Inter vuole un nuovo padrone per la fascia sinistra. Conte affida molto del suo gioco sugli esterni e probabilmente è alla ricerca, insieme a tutta la dirigenza, di un profilo sul quale fare più affidamento, sia da un punto di vista tecnico, sia da uno fisico.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!