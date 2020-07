Mercato Inter, Schira svela la lista di Conte: “Obiettivo esterno sinistro e un difensore. A centrocampo…”

L’Inter sta vivendo giorni importanti, non solo dentro ma anche fuori dal campo. Per quanto riguarda il mercato, i nerazzurri sono entrati nel vivo con il colpaccio Hakimi, ma Ausilio e Marotta non vogliono fermarsi qua. Nella testa dei dirigenti della Beneamata, infatti, c’è la voglio di colmare il gap con la Juventus, che ormai dura da troppi anni. Ecco perché si vuole costruire una rosa sempre più competitiva da regalare ad Antonio Conte, per consentire di lottare per gli obiettivi più ambiziosi.

A fare il punto sul mercato dell’Inter ci ha pensato Nicolò Schira. Attraverso il proprio profilo Twitter, l’esperto giornalista ha elencato tutta la lista del tecnico leccese e i nomi sono di un certo rilievo. Oltre all’affare Hakimi, già concluso e ufficializzato, nei piani del tecnico nerazzurro c’è Musso come vice Handanovic, un centrale di difesa mancino e un forte esterno sinistro da schierare titolare. Per quanto riguarda il centrocampo, l’arrivo di Tonali e Vidal sono le priorità e in attacco ci sarà l’arrivo di un vice Lukaku. L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e vuole portare innesti importanti nella propria rosa.

