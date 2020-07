TS – Inter, per Tonali serve solo chiudere: ecco i muscoli per aiutare Eriksen

Il mercato di quest’estate dovrà essere per l’Inter importante. Il primo colpo ad effetto è arrivato, quasi a tranquillizzare l’ambiente e soprattutto Conte, trattasi di Hakimi. L’allenatore vuole rinforzi all’altezza per poter lottare per lo scudetto il prossimo anno. Se si vogliono raggiungere certe posizioni e certi traguardi, il mister chiede infatti dei giocatori che facciano al caso suo. A centrocampo c’è bisogno di muscoli e tecnica, e secondo quanto riportato anche da Tuttosport il primo colpo in mezzo al campo per l’Inter sarà quello di Sandro Tonali. Nome ormai accostato ai nerazzurri da mesi, forti di un accordo con il procuratore Beppe Bozzo. Per la fumata bianca è solo questione di tempo.

Il giocatore classe 2000 abbina tecnica a fisico, nonostante la giovane età. È l’ideale per il centrocampo del tecnico salentino, soprattutto delle ultime varianti. Dal momento dell’inserimento del trequartista nel modulo con l’arrivo di Eriksen, un po’ di fisicità è mancata in mezzo al campo, e per sopperire al momento è stato spesso utilizzato Gagliardini. Con Tonali lo step, soprattutto tecnico, sarà evidente, in attesa di altri botti per le altre zone del campo.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<