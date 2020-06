Inter, chi è il Top Player se parte Lautaro? In ascesa le quotazioni di Morata

Due giorni fa Marotta ha rilasciato un’intervista a Sky Sport spiegando come nel caso in cui Lautaro Martinez partisse si andrebbe dritti su un Top Player. Il nome di Morata è quello che sta prendendo sempre più credito in casa Inter. Rimpiazzare l’argentino non sarà facile, non tanto in quanto a tecnica, quanto ad un mix perfetto tra età, tecnica e valore. Per non parlare dell’integrazione perfetta con i meccanismi del gioco di Conte e con il suo partner d’attacco Lukaku. Insomma, se il numero dieci dovesse partire dovrà per forza arrivare qualcuno all’altezza, e di questo l’AD nerazzurro ne è certo e ha voluto chiarirlo anche ai tifosi.

I nomi dell’eventuale top player sono i più disparati da giorni. Lacazette, Aubameyang, Jovic, Dembélé e così via, secondo quanto riporta TuttoSport. Il tutto tralasciando ovviamente due nomi come Belotti e Chiesa, con richieste troppo elevate al momento da parte delle società. Come già detto il nome che al momento offre il mercato è quello di Morata. Lo spagnolo, ora all’Atletico Madrid che lo riscatterebbe dal Chelsea per una cifra intorno ai 55 milioni, ha un ottimo feeling con Marotta e lo stesso Conte, dai tempi della Juventus e Chelsea rispettivamente.

Considerando il possibile arrivo di Cavani nei colchoneros, e la titolarità ormai acquisita di Joao Felix, lo stesso Morata troverebbe poco spazio, nonostante il grande apprezzamento da parte dell’allenatore Simeone.

