Mercato – Inter, Moses vicinissimo, arriva anche conferma di Lampard

La trattativa Moses sembra finalmente arrivata a un finale: stando a quanto riportato da Marco Barzaghi attraverso il suo profilo Twitter, infatti, la squadra nerazzurra avrebbe trovato l’accordo per l’arrivo in nerazzurro del calciatore, voluto da Antonio Conte già ai tempi del Chelsea. A confermare la notizia anche Tancredi Palmieri, sempre attraverso il profilo Twitter, e anche Fabrizio Romano su Sky: “Anche l’allenatore del Chelsea Lampard ha confermato che il prestito del calciatore sta per chiudersi e che a breve potrà vestire la maglia nerazzurra”.

La cifra per il trasferimento del calciatore dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro.

Manca davvero pochissimo, dunque, alla chiusura della trattativa. A breve potremmo avere nuove notizie.

