Mercato – Kolarov l’idea per la fascia sinistra: l’Inter ci prova

La fascia sinistra dell’Inter rappresenta una grossa incognita per la prossima stagione: il rendimento di Ashley Young ha convinto la società alla sua riconferma ed è l’unico certo di restare a Milano. Cristiano Biraghi tornerà a Firenze ed è da tenere d’occhio anche la situazione di Dalbert, essendo le due trattative collegate tra loro.

Per problemi fisici – infine – Asamoah non convince più. Chi in entrata? Oggi la redazione di Calciomercato.com ha rilanciato con il nome di Alexander Kolarov. Secondo il sito infatti Antonio Conte avrebbe messo nel mirino ed in cima alla lista degli obiettivi l’esterno della Roma. I nerazzurri ci proveranno mentre sul giocatore si è mosso con anticipo il Bologna di Sinista Mihajlovic: i rapporti con la società giallorossa e la volontà del giocatore saranno decisivi.



