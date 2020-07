Mercato – Kumbulla, il futuro resta un tabù: Inter e Lazio in stand-by, Juventus defilata

E’ sicuramente tra i calciatori più interessanti della Serie A e per lui c’è già la fila. Marash Kumbulla è ormai da mesi al centro di voci di mercato, che lo vedono quasi certamente cambiare casacca a partire dalla prossima stagione. Il calciatore piace molto all’Inter, che sta cercando dei volti nuovi nel reparto difensivo da schierare nella difesa a tre di Antonio Conte. Su di lui, però, la concorrenza è forte, con Juventus e Lazio che aspettano di fare la mossa giusta per acquistarlo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore albanese sta vivendo una fase stallo. L’ultima offerta pervenuta all’Hellas Verona, infatti, è quella della Lazio: 20 milioni di euro più un giovane calciatore, per un valore complessivo di 26 milioni. Proposta, però, che non convince il club guidato da Juric, che continua a chiedere 30 milioni cash. Tare ha recentemente smentito un’offerta di questo valore, confessando che non c’è la volontà di snaturare la squadra.

L’Inter al momento è in una fase di riflessione. I 40 milioni di euro più di bonus investiti per Hakimi, hanno momentaneamente fermato i discorsi per Kumbulla. L’idea di Marotta è quella di puntare su calciatori di maggiore esperienza, già pronti per far parte di un grande club. La Juventus, invece, tra le tre squadre è la più defilata. Il club bianconero ha mostrato un timido interesse nei confronti del difensore, ma è stato interpretato come un azione di disturbo. Kumbulla quindi rimane in attesa e nelle prossime settimane conoscerà il proprio futuro.

