GdS – Kumbulla-Inter, ribadito l’interesse per il giocatore

Dopo l’arrivo di Hakimi, che ha firmato con i nerazzurri nella serata di ieri, in viale della Liberazione non hanno intenzione di fermarsi. L’Inter ha pronta la sua strategia per i prossimi obiettivi, uno dei quali, ormai noto, è Kumbulla. La trattativa per il giocatore albanese si è fatta più accesa da quando anche la Lazio ha mostrato un concreto interesse per il giocatore, inserendosi nella corsa. Come infatti riferito dalla Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana i biancocelesti hanno fatto un pesante affondo per il difensore in forza all’Hellas Verona.

Il giorno successivo, la stessa società nerazzurra ha voluto confermare il suo interesse mostrandosi presente. Infatti il ds Piero Ausilio si sarebbe incontrato con l’agente del ragazzo per ribadire la volontà di portare in nerazzurro lo stesso Kumbulla. L’incontro è stato del tutto informale. L’intento era quello di monitorare l’evoluzione delle trattative, infatti l’Inter, qualora la Lazio dovesse superare l’offerta, sarebbe pronta al rilancio per assicurarsi il difensore albanese.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!