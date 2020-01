Mercato – La fumata bianca per Eriksen dopo l’ultimo rilancio dell’Inter: Tottenham accontentato

Giorni e giorni di trattative, portate avanti con l’ottimismo e la sicurezza di chi da tempo aveva incassato il sì decisivo del giocatore. In scadenza di contratto a fine stagione, Christian Eriksen ha scelto il progetto Inter, accordandosi in tutto e per tutto con la dirigenza nerazzurra che ha provato fino all’ultimo a strappare le migliori condizioni possibili al Tottenham per portare il danese a Milano da subito. Il risultato è una fumata bianca a prezzi vantaggiosi, ma molto più vicini alle richieste degli Spurs che non hanno mollato di un centimetro piuttosto che alla prima offerta al ribasso della dirigenza interista.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione, parlando di un ultimo rilancio da parte dell’Inter con un’offerta che ha di fatto raggiunto i 20 milioni di euro chiesti dal CEO dei londinesi Levy tra parte fissa e bonus. Accordi ormai raggiunti, lunedì dovrebbe essere il giorno dello sbarco a Milano e delle visite mediche di rito che precedono firme e annunci.

