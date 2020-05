Mercato – La pista Thomas si complica per l’Inter: follie dalla Premier, l’Atletico prova a resistere

Tutti pazzi per Thomas Partey, è il caso di dirlo. Classe ’93, mastino del centrocampo dell’Atletico Madrid di Simeone, il ghanese è da tempo accostato anche all’Inter che però di recente sembra essersi leggermente defilata dalla corsa al giocatore al centro di un vero e proprio braccio di ferro.

Da un lato i Colchoneros, che vorrebbero a tutti i costi blindarlo con un nuovo contratto ritoccando soprattutto la clausola da 50 milioni di euro che lo rende un obiettivo abbastanza alla portata. Dall’altro, tanti top club soprattutto della Premier League che premono per abbattere il muro dei madrileni. Ad ora, scrive il Mundo Deportivo, nessuno ha pensato di mettere sul piatto la cifra della clausola, mentre in Inghilterra ribadiscono come soprattutto Arsenal e Liverpool stiano cercando di arrivare a dama attraverso degli scambi. I Gunners, in particolare, secondo Bleacher Report starebbero proponendo l’ex sampdoriano Shkodran Mustafi e il talentuoso Matteo Guendouzi, mentre i Reds, scrive il The Express, puntano su Oxlade-Chamberlain come pedina di scambio. L’Inter, per ora, resta defilata.

