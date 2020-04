Mercato – L’Inter punta Werner per l’attacco e il Lipsia corre ai ripari: nel mirino un profilo del Werder Brema

Che l’Inter, e non solo, abbia messo nel mirino Timo Werner è ormai di dominio pubblico. La giovane punta tedesca promette di diventare uno dei migliori attaccanti della propria generazione e, nonostante le finanze prospere del club, difficilmente rimarrà a lungo a Lipsia. Ad Antonio Conte certamente uno come lui farebbe molto comodo, specie dato che quasi sicuramente Alexis Sanchez tornerà a Manchester e Sebastiano Esposito ha ancora molta strada da fare. Tuttavia la concorrenza, Liverpool in primis, è davvero molto agguerrita.

A prescindere da chi la spunterà nell’asta che scaturirà in estate però, il Lipsia necessita di un sostituto e non può aspettare troppo prima di muoversi. Ecco perché, come riportato dal quotidiano tedesco Ruhr Nachrichten, avrebbe individuato come erede di Werner il giovane Milot Rashica del Werder Brema, protagonista di un’ottima stagione condita da 10 reti. La clausola dell’attaccante kosovaro è di 38 milioni, una cifra sicuramente facilmente colmabile con la futura cessione del proprio gioiello. La mossa cautelativa è comunque un segnale piuttosto chiaro: Werner certamente lascerà quasi certamente la Germania e cercherà fortuna in una big.



