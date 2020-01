Mercato – Lungo stop per Inglese: il Parma pensa ad Esposito

Non finisce mai la sfortuna per Roberto Inglese: il centravanti del Parma – da poco ritornato da un infortunio – si è nuovamente fermato ieri sera nella partita dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Gli esami di oggi non hanno portato buone notizie, riscontrando infatti una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra.

Lo stop sarà dunque lungo ed il Parma si guarda intorno per cercare un nuovo attaccante: secondo Sky Sport l’idea è quella di portare Sebastiano Esposito in gialloblù. Al momento è solo un’idea perché molto dipenderà dal mercato in entrata: Giroud è in attesa dell’uscita di Politano (la pista Roma non è del tutto tramontata), ed ovviamente l’arrivo del francese potrebbe dunque liberare la cessione di Esposito.



