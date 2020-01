Mercato – Marchetti (Sky): “Vidal? C’è pessimismo. Eriksen è l’alternativa ed il Tottenham ha aperto alla cessione”

Sono giorni caldi: l’Inter vuole muoversi sul mercato e lo vuole fare subito. I nerazzurri sono pronti ad intervenire per consegnare altri rinforzi al tecnico Antonio Conte.

Negli studi di Sky Sport 24 Luca Marchetti ha fatto il punto : “L’Inter ha individuato in Vidal il rinforzo perfetto. In questo momento c’è pessimismo in casa nerazzurra. Il Barcellona non vuole toglierlo, ha fatto 6 gol con sole 4 partite da titolare. Bisogna sbrigarsi ed anche avere pazienza. I blaugrana non vogliono cederlo ma hanno bisogno di plusvalenze, l’Inter però non vuole spendere molto. Alternativa? C’è Eriksen, ma bisogna mettersi d’accordo perché a giugno potrebbe prendere molti più soldi a giugno. Il Tottenham è disponibile alla cessione a gennaio perché poi lo perderebbe a zero”.

