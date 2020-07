Milinkovic-Savic lascia la Lazio, Inter e Juventus defilate

Ambizioni e nuovi pensieri. Lo scudetto si allontana e così sembra anche fare il serbo. Milinkovic-Savic sembrerebbe intenzionato a lasciare la Lazio a fine stagione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, con Inter e Juventus ormai defilate. La quotazione di mercato del centrocampista è pari a 90 milioni. Una cifra che al momento allontana quasi definitivamente le italiane, seppur le uniche due a poterselo ipoteticamente permettere in Serie A. Le pretendenti per il sergente sembrano essere tutte estere.

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista, e lo stesso Milinkovic sarebbe perfetto per Antonio Conte. Al momento però, né Lotito sembrerebbe pronto ad intavolare trattative con scambi di giocatori (formula perfetta per i nerazzurri), né la stessa dirigenza interista è pronta a sborsare tanti soldi solo cash.

Così passando all’estero Leonardo sarebbe pronto ad offrire ben 80 milioni per portarlo al Paris Saint-Germain. Sullo sfondo rimangono comunque Chelsea, Manchester United e Real Madrid. Il giocatore e il suo procuratore si trovano bene a Roma, certo è che la caratura tecnica dello stesso centrocampista fanno immaginare un futuro lontano dai biancocelesti, per ambire a nuovi traguardi, magari in campo europeo.

