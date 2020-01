Mercato – Moses già domani a Milano, affare fatto!

Sarà il prossimo acquisto dell’Inter in questo mercato di gennaio dopo Ashley Young: Victor Moses – come riporta Alfredo Pedullà – nelle prossime ore sarà un giocatore nerazzurro. L’esterno nigeriano ha avuto infatti il via libera sia dal Fenerbahce che dal Chelsea.

Moses domani dovrebbe dunque già arrivare a Milano per le visite mediche e poi per la firma sul contratto: il giocatore arriva con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. L’arrivo di Moses libera quindi Valentino Lazaro, in uscita con direzione Inghilterra: il Newcastle infatti è il club in pole per acquisire il suo cartellino. Anche se nelle ultime ore sembra essersi inserito anche il Lipsia.

