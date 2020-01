Mercato – Mourinho categorico: “Eriksen? Nessuna novità, domani giocherà”

“Nessuna novità, Eriksen domani sera giocherà”. Non lascia spazi l’allenatore del Tottenham José Mourinho alla domanda sul futuro di Christian Eriksen. Il giocatore danese è in trattativa con l’Inter che ha presentato anche un’offerta ufficiale agli Spurs.

Entro il fine settimana – stando alle ultime voci – il centrocampista potrà arrivare a Milano e diventare un nuovo giocatore nerazzurro ma intanto il tecnico portoghese rilancia con i giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale di Premier League contro il Norwich. Mourinho poi lancia ancor una volta una stoccata: “Agli altri piace parlare dei giocatori altrui, io non lo faccio”. Eriksen dunque giocherà, in attesa di novità dalla sede del club inglese.



