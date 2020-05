Mercato – Non solo Icardi per il PSG: “Cavani? Mai così vicino al rinnovo”

“Mai così vicino al rinnovo con il Paris Saint-Germain”. Parola di Le Quotidien du Foot che ha scelto di raccontare le novità in merito al futuro di Edinson Cavani, ancora incerto e legato a più di un interrogativo. Come riportato infatti dalla Francia, l’attaccante uruguaiano non avrebbe mai chiuso del tutto le porte ad un possibile prolungamento del contratto con il club parigino in vista della prossima estate che si preannuncia infuocata in termini di mercato. Ci aveva fatto un pensierino anche l’Inter, costretta a numerose riflessioni per il proprio reparto avanzato legate all’eventuale addio di Lautaro Martinez, ma il nuovo rinforzo per Leonardo potrebbe arrivare direttamente da “casa”.

Secondo Le Quotidien du Foot, Cavani avrebbe già scartato l’ipotesi Sud America in vista dell’immediato futuro, considerando le opzioni in arrivo dall’Europa – con il Manchester United in corsa insieme all’Inter – ma preferendo la pista offerta dal PSG. Leonardo ha già presentato sul piatto dell’attaccante la proposta di rinnovo e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il domani di Cavani che, a questo punto, rischia di vestire i colori dei parigini anche per la prossima stagione. I discorsi con i nerazzurri da parte del PSG sono aperti soprattutto in chiave Icardi, con Lautaro che al momento rappresenta solo una suggestione per la dirigenza dei francesi. Cavani intanto riflette sul suo futuro, sempre più vicino ad una nuova avventura a Parigi.