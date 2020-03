Mercato – Non solo Radu e Musso: nel mirino dell’Inter c’è anche Maximiano

L’Inter continua a monitorare la situazione portiere: nei piani della società per il prossimo mercato la priorità è un vice Handanovic anche alla luce della non più giovane età del capitano. I nomi che circolano sono quelli di Ionut Radu – portiere rumeno frutto del vivaio nerazzurro – e Juan Musso, portiere argentino in forza all’Udinese.

Come riporta TuttoMercatoWeb.com il favorito al momento è Radu – in prestito al Parma – per agire al fianco di Handanovic nella prossima stagione ma è spuntato anche un altro nome: è quello di Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Il giovane portiere classe ’99 è stato chiamato in causa dopo l’infortunio del titolare Riberio ed il suo rendimento è subito saltato agli occhi della dirigenza nerazzurra.



