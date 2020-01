Mercato – Ore decisive per il futuro di Pinamonti, il Chievo nella sede dell’Inter: ecco perché

Sembra già ai titoli di coda l’esperienza con la maglia del Genoa per Andrea Pinamonti. L’attaccante ex Inter classe 1999 non ha brillato in questa prima metà di stagione (2 gol e 2 assist in 15 presenze) e dunque il club rossoblù vorrebbe girarlo in prestito sempre in Serie A. Per fare ciò il Genoa dovrà versare 18 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri per riscattare il cartellino.

L’Inter incasserebbe così già da subito una cifra importante da poter riutilizzare nel mercato di gennaio. In questi minuti però c’è nelle sede interista l’uomo di mercato del Chievo Verona, Giorgio De Giorgis. La sua presenza non però è legata ad alcuna mera operazione di mercato: al club veneto – come da accordo – spetta la metà dell’incasso guadagnato dall’Inter dalla vendita di Pinamonti.



