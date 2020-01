Mercato – Ore di riflessione in casa Inter, Llorente o Giroud? La situazione

E’ stata una giornata fondamentale per il mercato dell’Inter, sia in entrata con l’ufficialità di Christian Eriksen, sia in uscita con gli addii di Politano e Gabigol. L’ex Sassuolo ha dunque raggiunto il Napoli, mentre l’attaccante brasiliano è rimasto al Flamengo.

I nerazzurri ora sono pronti per affondare il colpo in attacco dopo la cessione di Politano. Sono sempre due i nomi in pole: Fernando Llorente in prestito dal Napoli e Olivier Giroud con cui c’è già l’accordo sia con il Chelsea che con il giocatore. Stando a quanto riporta Sky Sport, la dirigenza interista è ora in una fase di riflessione, dato che la trattativa tra Vecino ed Everton non si sblocca. Conte gradirebbe un attaccante in più, ma al momento l’idea predominante è restare con Esposito e Sanchez alle spalle della Lu-La.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!