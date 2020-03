Mercato – Per Nainggolan futuro in bilico, nuova chance all’Inter?

E’ durata solo una stagione – al momento – l’esperienza di Radja Nainggolan con la maglia dell’Inter. Arrivato dalla Roma l’estate di due anni fa, il Ninja non ha soddisfatto le attese lasciando il marchio soltanto con la rete del 2-1 all’Empoli che permise alla squadra di Luciano Spalletti di raggiungere la Champions League.

La nuova linea adottata dal duo Marotta-Ausilio ha investito anche Nainggolan che dunque in estate ha fatto le valigie ed è tornato nella “sua” Cagliari con un prestito secco. Il prezzo fissato per il belga da Marotta (circa 15 milioni di euro) è troppo alto per le casse del club del presidente Giulini e dunque – riferisce TuttoMercatoWeb.com – il suo futuro è ancora in bilico. L’Inter andrà alla ricerca di un club pronto ad investire su lui ma il ritorno a Milano – alla corte di Antonio Conte che lo ha sempre stimato – non è poi così impossibile.



