Inter, pronta ‘la valigetta’ per Tonali: pioggia di milioni a disposizione di Marotta!

È stata la seconda cessione più onerosa della storia dell’Inter, seconda soltanto a quella di Ibrahimovic al Barcellona nell’estate del 2009. Il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain ha portato circa 48 milioni di plusvalenza nelle casse nerazzurre. I quali, sommati a quelli di Ivan Perisic, che sarà quasi sicuramente riscattato dal Bayern Monaco, Politano che rimarrà a Napoli e altri giovani, tra cui Karamoh, Puscas e Gabigol, fanno arrivare presto la cifra a circa 80 milioni o poco più. Questo secondo quanto riportato da Tuttosport.

Non male come cifra, contando che le scorse stagioni si cercava di raggiungere il traguardo affidandosi principalmente alle cessioni dei giovani della Primavera. Di questi 80, circa 35 ne rimarranno dopo aver riscattato i due centrocampisti Barella e Sensi, rispettivamente da Cagliari e Sassuolo. Guarda caso 35 sono più o meno i milioni che Marotta ha intenzione di offrire per arrivare a Sandro Tonali. Per arrivare al giocatore bisognerà convincere Cellino ad accettare quella cifra cash più una possibile contropartita tecnica (si pensa ad Esposito o Pinamonti) o, in alternativa, bonus monetari, il massimo che lo stesso dirigente nerazzurro è disposto ad offrire per il centrocampista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!