Mercato – Politano è ormai fuori dal progetto: Fiorentina ma anche Parma sull’esterno

Con l’assenza di Lautaro Martinez, quella di domani poteva essere la grande occasione del riscatto per Matteo Politano. L’ex Sassuolo è stato uno dei titolarissimi del 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, mentre dall’arrivo sulla panchina di Antonio Conte non è mai riuscito a lasciare il segno.

Per Inter-Genoa infatti – stando alle ultime indiscrezioni – il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a puntare sul giovane 2002 Sebastiano Esposito per affiancare Romelu Lukaku. Politano è dunque ormai quasi fuori dal progetto ed è un nome caldo per il mercato. Come riporta calciomercato.com infatti, non c’è solo la Fiorentina sulle sue tracce.

Negli ultimi giorni sembra essersi inserito anche il Parma, soprattutto come contropartita da inserire nell’affare Kulusevski. Politano è vicino all’addio, vedremo se già a gennaio o se ne riparlerà a giugno.

