TS – Il settore giovanile si rinforza: in arrivo due colpi per la Primavera

Il mercato dell’Inter non si limita a colpi esperti e validi per la prima squadra, ma pensa anche al futuro dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Beneamata avrebbe concluso due operazioni per la Primavera: si tratta degli acquisti di Samuel Grygar e Kevin Zefi, provenienti rispettivamente dalla Repubblica Ceca e dall’Irlanda.

Il primo, centrocampista classe 2004, ha militato finora nel FC Banik Ostrava U17, mentre il secondo, attaccante classe 2005, seguito in passato anche da Juventus e PSV Eindhoven, è una stella dello Shamrock Rovers. Nella prossima stagione, invece, vestiranno la divisa nerazzurra.

