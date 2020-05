Marca – Cavani verso l’addio, il PSG irrompe su Haaland: Icardi scaricato?

Dalla Spagna arriva la conferma dell’interesse del Paris Saint Germain per Erling Haaland. Cavani e Icardi sembrano non essere nei piani del PSG. E sembrerebbe valido anche il contrario. Il Matador è infatti sempre più intenzionato a lasciare la Francia, con l’Inter sempre pronta sullo sfondo. Icardi invece, anche nel caso in cui venisse riscattato dal PSG potrebbe poi essere girato in uno scambio di giocatori alla Juventus. Insomma il mercato deve ancora parlare ma quel che è certo è che per il gioiellino norvegese di appena 20 anni ci sono già gli occhi puntati da parte di tutte le big europee.

Secondo quanto riportato da Marca infatti, il club francese non sarebbe l’unica squadra pronta a far follie per l’attaccante in forza al Borussia Dortmund. Anche il Real Madrid sarebbe alla caccia di un nuovo numero nove, e punterebbero forte anche loro in una corsa all’ex Lipsia. Difficile quindi vedere ancora il prossimo anno Cavani e Icardi giocare ancora per il PSG. Le voci che danno l’uruguaiano in arrivo a Milano sono sempre più vive, discorso invece cambia per l’argentino, sicuramente non ben voluto tra le fila nerazzurre.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!