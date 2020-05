Le Parisien – Psg a caccia dell’erede di Meunier: Hakimi impossibile per colpa di… Icardi!

Thomas Meunier quasi sicuramente lascerà il PSG quest’estate. Per questo motivo Leonardo, ds dei francesi, avrebbe pensato ad Hakimi per la fascia destra. Il marocchino di proprietà del Real Madrid è uno dei migliori terzini destri in Europa al momento. Data la giovane età ha ancora qualche anno per esplodere definitivamente.

Il prezzo però non è dei più accessibili, soprattutto se pensiamo riguardi un difensore. Il Real richiede infatti 55 milioni per il suo cartellino, cifra che da Parigi sembrano non essere disposti a sborsare. Il budget infatti, oltre ad essere ridotto, sarebbe puntato tutto sul riscatto di Mauro Icardi dall’Inter, e a meno di eventuali grandi cessioni (Neymar o Mbappé su tutti), il PSG non potrà permettersi di spendere tale somma per un difensore.

Infatti l’idea principale di Leonardo sarebbe quella di pagare la clausola di Icardi. Nelle casse nerazzurre entrerebbero quindi 70 milioni, o 80-85 nel caso in cui il PSG abbia poi intenzione di rivenderlo in Italia, alla Juventus. Il prossimo mercato non sarà semplice per nessuno date le condizioni di emergenza, detto ciò ogni club sta cercando di fissare i propri obiettivi. Quello parigino pare sia proprio l’ex numero nove interista.

