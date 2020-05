Mercato – Radu sempre più vice-Handanovic: la lista UEFA aiuta l’Inter nella scelta

La scelta del vice Handanovic per la prossima stagione è di totale priorità per la sessione estiva di calciomercato. L’Inter sta valutando da tempo vari profili per arrivare alla scelta migliore, in modo da affiancare un portiere di prospettiva al capitano nerazzurro, che sarà il titolare almeno per un altro campionato.

I nomi sono sempre gli stessi: Ionut Radu e Juan Musso. Calciomercato.com oggi ha spiegato il motivo per il quale il portiere rumeno è in netto vantaggio rispetto al numero uno dell’Udinese. Innanzitutto Radu è già di proprietà dell’Inter dopo l’acquisto dal Genoa la scorsa estate per 10 milioni, mentre la valutazione di Musso è di circa 30 milioni di euro. Una cifra che in questi tempi difficilmente saranno spesi per un portiere di riserva.

Non c’è solo un motivo economico: Radu ha giocato per molti anni nelle giovanili dell’Inter ed è un frutto nerazzurro. In ottica lista UEFA il portiere attualmente del Parma sarebbe un grande affare per Conte.



