Da scarto a possibile risorsa per il Manchester United: la strana parabola di Sanchez. Se la Premier ripartisse…

La questione contratti in scadenza è sempre più urgente. Molti club rischiano di trovarsi a fine giugno senza alcuni giocatori o comunque con una rosa diversa rispetto a quella di inizio stagione. Il problema tocca da vicino anche Alexis Sanchez, l’Inter e il Manchester United.

Il cileno infatti, in prestito ai nerazzurri, rischierebbe di tornare in Premier League il 31 giugno, qualora non venisse risolto il nodo sui contratti in scadenza. Come riportato dal Manchester Evening News, il campionato inglese dovrebbe ripartire e dovrebbero quindi giocarsi delle partite a luglio, quando Sanchez sarebbe di nuovo nelle fila dei Red Devils. Potrebbe essere un’arma in più per l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer, da sfoggiare in occasione di campionato, FA Cup ed Europa League. Sono infatti tutte competizioni in cui il Manchester United è ancora in corsa. Soprattutto per il campionato, ci sarebbe in palio la rincorsa al quarto posto.

Dall’altro lato l’Inter sembra essere decisa a non affondare per il 31enne cileno. L’attaccante infatti è stato utilizzato poco in questa stagione dal tecnico Antonio Conte, complice soprattutto i continui infortuni per lo stesso Sanchez. Non vi è nessun diritto di riscatto per l’Inter, che sembra dunque essere interessata a cercare altri nomi per sostituirlo.

Sanchez dunque si troverebbe in un limbo al momento, indeciso sul suo futuro (si era parlato anche di MLS) da una parte, dall’altra sapendo che al Manchester United non troverebbe comunque alto gradimento da parte dell’allenatore. Tutto questo in attesa di ulteriori sviluppi dal punto di vista dei contratti in scadenza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!