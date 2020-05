Dalla Spagna rivelano: “Sancho al Manchester United per milioni e… Sanchez?”

Il Manchester United è disposto a fare follie per arrivare a Jadon Sancho, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo. Sul sito del quotidiano spagnolo si legge infatti di una possibile offerta dei Red Devils, che sarebbero pronti a offrire milioni e Alexis Sanchez in cambio di Jadon Sancho. Il valore del gioiellino del Borussia Dortmund è superiore ai 100 milioni. Così sulla sponda rossa di Manchester starebbero pensando di aggiungere il Niño Maravilla nell’affare per abbassare le pretese dei gialloneri di Dortmund.

Il cileno, ora in forza all’Inter, sembra essere certo di un ritorno a Manchester. Il problema è che lo stesso allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer, non sembrerebbe intenzionato ad affidarsi al numero 7. Sanchez, complice la precaria condizione fisica, non rientra nei piani della società nerazzurra, e così nemmeno di quella inglese. È invece certo che il Manchester sembra essere intenzionato a spendere, e non poco, per l’inglese Sancho, che quest’anno ha collezionato ben 17 gol e 20 assist con la maglia del Dortmund, riportandolo così in patria.

