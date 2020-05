Mercato – Scout dell’Inter per ​Ihattaren, l’ultimo gioiellino di Raiola ha stregato le big europee

Mohammed Ihattaren, regista, mezzala e all’occorrenza centrocampista offensivo, è il nuovo talento del calcio olandese che ha già stregato Ajax, Chelsea, Manchester City e soprattutto Inter, che ha già fatto seguire il 18 enne del PSV diverse volte dai suoi scout. Ha preferito la nazionale olandese a quella del Marocco ed è considerato dagli addetti ai lavori un mix tra Ronaldinho e Ziyech.

Si ispira ad Afellay ed ha già esordito in prima squadra il 26 gennaio 2019, in Eredivisie con il Groningen, siglando la sua prima rete sia in campionato contro l’Heracles, che in Europa League, contro il Rosenborg. Un gol che gli ha consentito di superare Ronaldo nella speciale classifica dei marcatori più giovani del PSV in una competizione UEFA. Calciomercato.com sottolinea come Ihattaren figuri nella scuderia di Mino Raiola e ha il contratto in scadenza con il club olandese nel 2022.

