Mercato – Si sblocca l’affare Acuña? La chiave è Joao Mario

Marcos Acuña è da tempo nel mirino dell’Inter: l’esterno sinistro argentino è uno dei nomi che circolano per la fascia nerazzurra ed in estate potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. In passato – infatti – il club meneghino e lo Sporting Lisbona (proprietaria del cartellino di Acuña) non hanno mai trovato un accordo per il passaggio del calciatore a Milano.

Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, ora la situazione sembra essere cambiata: il club di Lisbona pensa ad un ritorno a casa di Joao Mario, dopo l’acquisto proprio dall’Inter per 40 milioni di euro. Il centrocampista della Lokomotiv Mosca è in uscita e i due club – si legge – starebbero pensando ad uno scambio alla pari: Acuña potrà vestire nerazzurro, Joao Mario tornerà nella squadra in cui è cresciuto.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!