Mercato – Spinazzola, c’è il sì! 2,7 milioni di euro l’ingaggio: si può chiudere a breve

Uno scambio nato nella serata di ieri e che adesso è praticamente quasi concluso: Leonardo Spinazzola vestirà la maglia dell’Inter, mentre Matteo Politano quella della Roma. I giallorossi sono dovuti intervenire sul mercato dopo l’infortunio che terrà fuori per il resto della stagione Nicolò Zaniolo, ed i nerazzurri hanno avuto l’ok di Antonio Conte per l’esterno ex Atalanta che dunque andrà ad allungare la rosa sulle fasce.

I club sono al lavoro per chiudere lo scambio – riporta Nicolò Schira – dopo aver avuto entrambi il sì dei giocatori. Spinazzola ha dato dunque l’ok per trasferirsi guadagnerà 2,7 milioni di euro a stagione. Stessa situazione per Politano, che ha fatto sapere di gradire la destinazione capitale.



