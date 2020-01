Mercato – Tare si imbarca per Londra. Missione per Giroud?

E’ l’ultimo giorno di mercato quindi non c’è molto tempo per le riflessioni, bisogna agire ed anche in fretta: Igli Tare – uomo mercato della Lazio – si muove quindi in prima persona per il colpo last minute, Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea è da tempo in uscita e dopo un formale accordo con l’Inter si è inserita la squadra biancoceleste che è alla ricerca di un vice Immobile.

Secondo quanto riporta il quotidiano Leggo, Tare è al momento in viaggio verso Londra, molto probabilmente per cercare di chiudere l’affare con i Blues e gli agenti del calciatore e portare il francese a Roma entro la serata. Il ds infatti è stato fotografato all’aeroporto di Fiumicino pronto per imbarcarsi sul volo con direzione Inghilterra. L’Inter al momento resta a guardare, ma sono attese novità nelle prossime ore.



