CdS – Tonali-Inter, Cellino apre per la formula “alla Barella”

Stasera il palinsesto propone Inter–Brescia. Un asse di mercato caldo da qualche settimana e anche più. Già, perché Sandro Tonali, gioiellino del Brescia, è in orbita Inter e difficilmente ne uscirà, Cellino permettendo. Infatti pare che il giocatore e il suo agente abbiano trovato da tempo l’accordo con i nerazzurri, l’unico nodo da sciogliere infatti rimane quello della proprietà. Si sa, il presidente delle Rondinelle non è nuovo a lunghe trattative, sopratutto quando si parla di cedere giocatori. La cifra richiesta deve essere soddisfatta.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però, lo stesso presidente bresciano avrebbe aperto ad una formula già utilizzata dall’Inter la scorsa estate per l’acquisto di Barella. L’intenzione di Marotta e Ausilio sarebbe infatti quella di mettere in piedi una trattativa come quella che portò il centrocampista sardo a Milano. Si tratta infatti di un prestito con obbligo di riscatto che permetterebbe dunque all’Inter di sborsare la cifra richiesta non in questa estate, accontentando però lo stesso Cellino.

Sulla cifra ancora non c’è accordo, in quanto la richiesta del patron del Brescia è di 50 milioni, ritenuta eccessivamente elevata dall’Inter che invece ne offre 35, bonus compresi. Le parti sono in costante contatto. Come anche riferito nella serata di ieri dal giornalista Di Marzio, sembrerebbe che Tonali debba essere il prossimo colpo targato Inter.

