GdS – Tutto su Emerson Palmieri, l’Inter non valuta alternative

In questa stagione uno dei ruoli che ha avuto più problemi è quello degli esterni. Il gioco di Conte si basa molto sulla corsa dei giocatori di fascia e il loro doppio lavoro offensivo e difensivo. Per questo motivo l’Inter, dopo aver ufficializzato il grande colpo Hakimi, sta pensando ad Emerson Palmieri come esterno a sinistra. Al momento sembrerebbe essere addirittura l’unico pensiero in quel ruolo. Il giocatore pare aver già dato l’assenso al trasferimento. Infatti come riporta anche la Gazzetta dello Sport, non sembrerebbe che i nerazzurri si stiano cautelando con altre trattative.

Quasi fiduciosa di portare a termine la trattativa, la dirigenza nerazzurra sta aspettando il momento più opportuno per affondare il colpo per il terzino in forza al Chelsea. La cifra chiesta da Abramovich si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Il giocatore sarebbe felice di far ritorno in Italia sopratutto in vista dell’Europeo del 2021, per potersi così giocare le proprie chance da titolare, in una squadra che lotta per grandi obiettivi.

